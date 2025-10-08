Amaia finalitzarà la seva gira el 20 de desembre del 2026 al Palau Sant Jordi de Barcelona

BARCELONA 8 oct. (EUROPA PRESS) -
Amaia finalitzarà la gira de presentació de 'Si abro los ojos no es real' el 20 de desembre del 2026 amb un concert al Palau Sant Jordi de Barcelona, ha informat Primavera Sound en un comunicat d'aquest dimecres.
Suposarà el tancament de la gira, que comptarà amb parades a Pamplona (3 de gener, Navarra Arena), la Corunya (31 de gener, Coliseum), Sevilla (6 de febrer, Cartuja Center), Bilbao (3 de maig, Bizkaia Arena - BEC!) i València (31 de maig, Roig Arena) el 2026.
La venda general d'entrades per al concert del Palau Sant Jordi començarà el 15 d'octubre i la prevenda serà el dia d'abans, el 14, per a usuaris registrats.