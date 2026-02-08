Álvaro Cervantes guanya el Premi Gaudí a millor actor secundari per 'Sorda'

ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS
BARCELONA 8 febr. (EUROPA PRESS) -
L'actor Álvaro Cervantes ha guanyat el Premi Gaudí a millor actor secundari per 'Sorda', d'Eva Libertad, en la gala que se celebra aquest diumenge en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.
En aquesta categoria optaven Àlex Monner per 'La furia', Asier Exteandía per 'Frontera' i Ivan Massagué per 'Esmorza amb mi'.
Álvaro Cervantes també opta en aquests Premis Gaudí al guardó a actor protagonitza pel seu paper en 'Esmorza amb mi', i ha reivindicat el cinema com a "refugi" en el context actual.