Un alumne d'un institut de Granollers (Barcelona), medalla d'excel·lència en l'FP WordSkills

BARCELONA 29 set. (EUROPA PRESS) -
Un alumne de l'Institut Carles Vallbona de Granollers (Barcelona) ha guanyat la medalla d'excel·lència en el campionat d'FP WorldSkills 2026, ha informat la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat en un comunicat d'aquest dimarts.
Max Martínez ha obtingut el guardó en la categoria d'Administració de Sistemes en Xarxa del concurs mundial, que es va celebrar a Shangai (Xina) durant tota la setmana i que va acabar dilluns.
Ell ha estat un dels 34 joves de la delegació espanyola que hi han participat, i a la cita també hi ha participat representant Catalunya un altre alumne, Erik Ortega, en la modalitat de Fleca, en la qual ha quedat en cinquè lloc.