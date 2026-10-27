Alterat el servei d'FGC per un altre despreniment al túnel de Gornal a l'Hospitalet (Barcelona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 27 oct. (EUROPA PRESS) -
Un despreniment de balast al túnel de l'estació de Gornal a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha tornat a alterar el servei de la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC).
Els equips de manteniment tant d'FGC com d'Adif treballen per resoldre la incidència, mentre que els trens estan circulant amb un servei "adaptat a la situació", amb una via única habilitada al tram entre l'Hospitalet i Europa Fira, expliquen fonts d'FGC a Europa Press.
La incidència ha tingut lloc després que aquest dilluns es recuperés el servei habitual de la línia, que s'havia vist alterat per un primer despreniment al túnel durant la setmana passada.