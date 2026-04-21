Almodóvar enalteix al cinema en els Premis RNE Sant Jordi: "No concebo la meva vida sense fer pel·lícules"

Alberto Paredes - Europa Press
BARCELONA, 21 abr. (EUROPA PRESS) -
El director de cinema Pedro Almodóvar ha rebut aquest dimarts el guardó d'Honor dels 70 Premis RNE Sant Jordi de cinematografia, on ha enaltit el cinema: "No concebo la meva vida sense fer pel·lícules i tampoc concebo el meu futur sense elles".
"He tingut molta sort. En els 46 anys que porto dedicant-me a aquesta professió, he tingut molt més èxit i he tingut molts més premis dels quals hagués somiat", ha afirmat en la gala, que s'ha celebrat en el Teatre Lliure de Montjuïc, a Barcelona.
Ha remarcat la seva vocació pel cinema, ja que diu que des de petit va tenir clar que volia dedicar-se a fer pel·lícules, en un primer moment com a actor, encara que més tard va descobrir l'adreça i el guió: "Aquí vaig decidir que aquest era el lloc que volia ocupar".
Ha recordat els seus inicis en els anys 80, quan Espanya celebrava l'arribada de la democràcia: "De sobte teníem accés a tot tipus de llibertats. Viure aquests anys em va marcar per sempre. El meu cinema és fill directe d'aquesta llibertat. Sense democràcia no hagués pogut fer cap de les pel·lícules que he fet".
Ha agraït la generositat dels Premis RNE Sant Jordi i ha dit estar molt content d'estar a Barcelona: "Estic desitjant que se m'ocorri una altra pel·lícula per poder tornar a rodar aquí".
El reconeixement l'hi han lliurat la cantant Amaia Romero, qui ha assegurat que Almodóvar "ha canviat la forma de mirar el cinema"; i l'actriu Bàrbara Lennie, qui recorda que el director li va regalar la novel·la 'La mala costumbre' d'Alana S. Porter.
CARME ELIAS I KARLA SOFIA GASCÓN
D'altra banda, Carme Elias ha rebut la Menció Especial dels premis, que guardona la seva trajectòria, i, després de recollir-ho, l'actriu ha agraït als qui l'han acompanyat i ensenyat en la seva carrera, i ha fet una crida a anar al teatre: "Aneu sempre al teatre, perquè el teatre és vida".
L'actriu Karla Sofia Gascón ha estat guardonada amb el premi a la Trajectòria Internacional, i en el seu discurs ha reivindicat la cultura davant de la foscor del món actual: "Encara que molts s'obstinen a ocultar-la i pretenguin sotmetre'ns entre religions i polítiques. Jo com la llegenda de Sant Jordi haig d'estar a 'espadazos' amb un grapat de dracs cada dia".
La directora de 'Los Domingos', Alauda Ruiz d'Azúa, ha estat reconeguda amb el premi a la Millor Pel·lícula Espanyola, i ha assenyalat que si aquesta cinta ha pogut créixer i viatjar ha estat pels espectadors, pel seu "temps, sa despreniment al que és literal i fins i tot per assumir el risc de tenir una opinió pròpia de la pel·lícula".
La directora i guionista Eva Llibertat, premi a la Millor Òpera Primera per 'Sorda', pel·lícula participada per RTVE, ha dedicat el guardó a les dones sordes que van compartir amb ella les seves vivències i destaca el "poder transformador del cinema" perquè, arran de la pel·lícula, l'Assemblea General de Múrcia ha aprovat un protocol per a dones sordes durant el part.
ALTRES RECONEIXEMENTS
Angel Larroca, per la seva banda, ha recollit el premi a la Millor Producció Estrangera per 'La vida de Chuck' de Mike Flanagan, ha destacat "l'honor" de distribuir aquesta pel·lícula, de la qual destaca com ha aconseguit connectar amb el públic.
El director de RNE, Roberto Santamaría, ha lliurat el premi a la Indústria a Blanca Aysa, de Plan B, qui ha destacat els 25 anys l'agència i poder aconsellar i proposar tant a gent consagrada com a joves talents, als qui els diu "que es deixin descobrir, perquè és molt necessària la veu d'ells també" en la indústria.
L'actor Álvaro Cervantes ha rebut el premi al Millor Actor, per la seva interpretació en 'Sorda', qui ha assenyalat que "de vegades costa" que el públic vagi a les sales de cinema i que li fa molta il·lusió rebre aquest reconeixement.
Nora Navas ha estat reconeguda amb el premi a la Millor Actriu pel seu paper en 'Mi amiga Eva', i diu que li fa il·lusió rebre aquest premi per una comèdia: "M'he adonat de la dificultat que té la comèdia, el difícil que és per a un actor estar en aquesta partitura tan fina".
Han estat guardonats com a millor actriu i actor estrangers Renate Reinsve i Stellan Skarsgard per 'Valor sentimental'; i, quant a la votació del públic --les Roses de Sant Jordi--, els reconeixements han estat per a la comèdia 'La cena' i la d'animació 'Flow', com a millor pel·lícula espanyola i internacional, respectivament.
GALA
La gala commemora també els 50 anys de Ràdio 4 i entre els assistents, estaven les actrius Carme Sansa, Betsy Túrnez, Andrea Guasch, Àgata Roca i Ingrid Rubio; l'actor Joan Sentiu i el director i guionista Cesc Gay.
Les presentadores han estat Silvia Abril i Gemma Nierga, i a la cita també ha acudit els cantants Amaia Romero i Alfred Garcia; les periodistes Cristina Villanueva i María Eizaguirre; l'actor i humorista Salva Reina; els artistes del Benidorm Fest Tony Grox & LUCYCALYS, Asha i Izan Llunas; el cantant d'OT 2018 Dave Zulueta, i l'influencer Edgar Caro, entre altres.