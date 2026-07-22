Almenys 6 ferits per un incendi per deflagració de gas a la Plaça de Sants de Barcelona

BARCELONA, 22 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de Barcelona treballen amb 9 dotacions aquest dimecres des de les 22.50 en un incendi per una deflagració de gas a la Plaça de Sants, amb almenys 6 ferits, segons fonts de l'Ajuntament de Barcelona.
La fuita de gas s'ha produït aquesta tarda sobre les 14.40 en el marc de les obres d'accessibilitat de l'estació de metro L5 de Plaça de Sants, després que una canonada de gas hagi resultat afectada.
L'Ajuntament explica que "des del primer moment" s'han activat els protocols de seguretat i els Bombers, amb efectius de la companyia subministradora de gas, s'han desplaçat al lloc per controlar la incidència, mentre que s'ha tallat el tràfic i assegurat la zona com a mesura preventiva.
6 TREBALLADORS FERITS
Durant les feines de reparació de la conducció, a les 22.50 hores s'ha produït una deflagració a la zona afectada i 6 treballadors han resultat ferits.
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activat 8 ambulàncies i els està atenent al centre desplegat al lloc dels fets, encara que es desconeix la gravetat, informa en una anotació de 'X'.
Els Bombers de Barcelona segueixen treballant per extingir l'incendi derivat de la deflagració i la Guàrdia Urbana de Barcelona ha establert un perímetre de seguretat.