Almenys un ferit greu en l'incendi a un edifici de Viladecans (Barcelona)

BARCELONA 1 març (EUROPA PRESS) -
Una persona ha resultat ferida greu aquest diumenge per la tarda a Viladecans (Barcelona) per l'incendi a un edifici del carrer Dos de Maig i l'han traslladada a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, mentre s'avalua l'estat de dues persones més, han informat Bombers de la Generalitat i SEM via X.
Se n'ha rebut l'avís a les 17.48 i els bombers hi han trobat un foc desenvolupat a la tercera planta, potser propagant-se des d'aquí pel pati interior, i tota l'escala s'ha omplert de fum, però el foc està "en fase de control" sobre les 19.00.
Els veïns a partir de la tercera planta s'han confinat en els seus pisos.