Almenys dos morts i més de 220 ferits per l'explosió d'un camió carregat de combustible a Kenya

MADRID, 2 febr. (EUROPA PRESS) -

Almenys dues persones han mort i 222 han resultat ferides per l'incendi que s'ha produït a darrera hora de la nit d'aquest dijous al sud-est de Nairobi, la capital de Kenya, a causa de la gran explosió d'un camió carregat de combustible, segons xifres provisionals de les autoritats.

El portaveu del Govern de Kenya, Isaac Mwaura, ha explicat que dues persones han perdut la vida a l'Hospital Occidental de Nairobi, mentre que altres 222 estan rebent tractament en cinc centres hospitalaris diferents de la ciutat, segons ha indicat a través del seu perfil a la xarxa social 'X', anteriorment coneguda com a Twitter.

El succés ha tingut lloc sobre les 23.30 hores (21.30 hora peninsular espanyola) al barri d'Embakasi quan "un camió amb matrícula desconeguda que estava carregat de combustible va explotar, provocant una enorme bola de foc que es va propagar àmpliament". A més, "una bombona que va saltar per l'aire va impactar contra un magatzem de productes tèxtils i peces de vestir".

Com a conseqüència, el foc ha causat "danys" a diversos vehicles i locals comercials, així com habitatges de la zona, "en les quals un bon nombre de residents romanien a l'interior, ja entrada la nit". No obstant això, el comandant de la Policia Regional, Adamson Bungei, ha indicat que l'incendi va esclatar "minuts abans de mitjanit per una explosió en una gasolinera", segons declaracions recollides pel diari 'The Standard Digital'.

Mwaura, finalment, ha aconsellat a la població que es mantingui allunyada de la zona acordonada per permetre que la missió de rescat "es dugui a terme amb les mínimes interrupcions". "El Govern està fent tot el possible, dins de les seves possibilitats, per ajudar les víctimes de l'incendi i restablir la normalitat a la zona afectada", ha indicat.

Per la seva banda, la Creu Roja ha assenyalat que el seu equip, en accions conjuntes amb la dotació de resposta multiinstitucional, ha traslladat a 271 persones a diferents centres de salut de Nairobi. A més de les evacuacions hospitalàries, han atès a més de 50 persones en el lloc de l'incident, si bé continuen els esforços de resposta.