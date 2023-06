Almenys 9 detinguts presumptament vinculats amb robatoris violents a Barcelona, Ourense i Pontevedra

PONTEVEDRA, 31 maig (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Civil ha detingut almenys nou persones per la seva presumpta vinculació amb robatoris amb violència a Barcelona, Ourense i Pontevedra, ha informat la Guàrdia Civil d'Ourense.

Els han detingut en un operatiu impulsat aquest dimecres que continua obert, està sota secret, però la Guàrdia Civil apunta la implicació dels detinguts amb delictes de robatori amb violència.

A Pontevedra, concretament, l'operatiu se centra en dos habitatges dels carrers Joaquín Costa i Cruz Gallástegui, d'on els agents es van emportar caixes amb documentació, segons han confirmat testimonis presencials.

Per la seva banda, a la ciutat d'Ourense la Guàrdia Civil ha escorcollat un habitatge de l'avinguda de Buenos Aires, entre altres localitzacions del barri d'O Couto, com el carrer Zurbarán, i a Rairo.