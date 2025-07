Almenys un detingut i tres ferits lleus a Torre Pachecho (Múrcia) després d'una nit de disturbis

La Guàrdia Civil manté un ampli dispositiu a la localitat murciana per contenir els altercats

MURCIA, 13 jul. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Govern central a la Regió de Múrcia, Mariola Guevara, ha confirmat l'arrest d'una persona al municipi de Torre Pacheco (Múrcia) després d'una nit marcada pels disturbis que també s'ha saldat amb tres ferits lleus.

"La concentració que es va provocar al voltant de les 10.00 de la nit eren com dos bàndols, dos bàndols en què en tot moment la Guàrdia Civil va fer de barrera per evitar enfrontaments entre ells i que hi hagués (...) més danys", en unes declaracions al Canal 24 horas recollides per Europa Press.

Aquesta mateixa nit, la delegada ha anunciat un ampli desplegament de la Guàrdia Civil a la localitat, amb reforços de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la Comandància (USECIC) i del Grup de Reserva i Seguretat (GRS) de l'Institut Armat.

Guevara ha explicat en unes declaracions als mitjans que "durant tot el dia d'avui" s'ha mantingut un dispositiu al municipi que s'ha reforçat amb la incorporació d'unitats de la USECIC i dels GRS, i amb la posada a la disposició de "tots els recursos i efectius possibles que venen de camí" des de la Direcció General de la Guàrdia Civil de Madrid i el Ministeri d'Interior.

"Som aquí molt presents i amb un ampli desplegament de la Guàrdia Civil", ha prosseguit en la seva explicació la delegada del Govern central, que ha assenyalat que actualment hi ha "diversos grups" que tenen "petits enfrontaments" que han estat continguts gràcies a la presència d'agents "dotats dels materials necessaris" i que, ara com ara, no han hagut d'intervenir més enllà de contenir per evitar situacions violentes.

Així mateix, ha indicat que "tots i cadascun dels carrers" es troben patrullats per efectius de la Guàrdia Civil. També ha assenyalat que hi ha "diverses investigacions obertes" i "molt avançades", per la qual cosa preveu que s'elevi el nombre de detinguts en les pròximes hores.

Guevara ha alertat de l'existència de "missatges d'odi" i d'"incitació a la violència" i ha assegurat que s'hi està actuant. Ha afirmat a més que es manté en contacte permanent amb l'alcalde del municipi i en coordinació amb la Policia Local i el Govern de Múrcia, "treballant perquè torni la normalitat i la tranquil·litat a Torre Pacheco".