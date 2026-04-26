Almenys catorze morts i prop de 40 ferits en un atemptat amb bomba a Colòmbia

MADRID 26 abr. (EUROPA PRESS TELEVISIÓ) -
Almenys catorze persones han mort i 38 més, inclosos cinc menors d'edat, han resultat ferides aquest dissabte en un atemptat amb bomba perpetrat en la Via Panamericana, una de les principals carreteres de Colòmbia, segons el balanç oficial.
Així ho ha notificat el Governador del Departament de Cauca, Octavio Guzmán, en una publicació en xarxes socials en la qual ha traslladat la seva solidaritat als familiars i reunits de les víctimes d'aquesta tragèdia que "endola profundament i plena de dolor" al poble colombià.
Fruit de l'atemptat, s'han registrat també afectacions "molt greus" en la infraestructura vial de la zona, segons el propi Guzmán, que ha aprofitat el seu missatge per agrair la labor del Ministeri de Defensa i de "tota la cúpula militar" en el departament del Cauca.
L'incident s'ha produït en la tarda del dissabte en el municipi de Cajibío, en el departament de Cauca, quan un cilindre bomba va caure sobre un minibús que circulava per la via.
L'explosió ha causat greus danys al vehicle, especialment en el sostre i les finestres, segons els vídeos difosos en xarxes socials, encara que també hi ha danys en altres vehicles i en la pròpia calçada.
El president colombià, Gustavo Petro, ha denunciat aquest acte com a "terrorisme" perquè busca "produir por massiva en la població a través de la violència" i ha assenyalat obertament a la guerrilla que lidera 'Iván Mossegada'.
Petro ha destacat que entre les víctimes hi ha "molts indígenes" que van ser atacats per "terroristes, feixistes i narcotraficants". "El seu cap es diu àlies 'Marlon', plenament identificat per la intel·ligència policial i militar", ha advertit.
Així, ha apel·lat a la "màxima persecució mundial" contra "aquest grup narcoterrorista". "Vull la UIAF --Unitat d'Informació i Anàlisi Financera-- damunt de les seves finances, vull els millors soldats per enfrontar-los, vull que el poble caucano s'alliberi d'aquesta màfia, detritus de la violència", ha plantejat.
Fins i tot ha indicat que pretén presentar una acusació "per denunciar amb nom propi als seus caps davant del Tribunal Penal Internacional".
El governador de Cauca, per la seva banda, ha titllat el succeït de "escalada terrorista que exigeix respostes immediates". "Exigim al Govern Nacional accions contundents, sostingudes i eficaces enfront de la greu crisi d'ordre públic que vivim, a més presència urgent del Ministeri de Defensa des del Cauca", ha apuntat.
A més, Guzmán ha denunciat que hi ha hagut altres atacs en El Tambo, Caloto, Popayán, Guachené, Mercaders i Miranda. "Això és una ofensiva directa contra la vida, contra un poble indefens. No anem a permetre que els violents segueixin imposant la por i desafiant a l'Estat", ha subratllat.
