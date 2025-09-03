Almenys 15 morts en descarrilar un funicular a Lisboa

El president de Portugal expressa les seves condolences a les famílies afectades "per aquesta tragèdia"
MADRID, 3 set. (EUROPA PRESS) -
Almenys 15 persones han mort i 18 més han resultat ferides, cinc d'elles en estat greu, després que aquest dimecres descarrilés el funicular de l'Elevador de la Glòria, a la capital de Portugal, Lisboa, segons les autoritats locals.
A més, un portaveu de l'Institut Nacional d'Emergència Mèdica ha dit en declaracions als mitjans des del lloc dels fets que hi ha 13 persones en estat lleu, inclòs un menor d'edat, i una dona sud-coreana.
L'accident ha tingut lloc minuts després de les 18.00 hores (hora local, 17.00 hora peninsular espanyola), a causa d'una avaria amb un cable. Els Bombers han desplegat més d'una vintena de vehicles terrestres i 62 efectius, mentre que la Policia Judicial ha acudit per investigar els fets.
El president de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha lamentat "profundament" l'accident ocorregut aquesta tarda, "en particular les víctimes mortals i els ferits greus, així com els nombrosos ferits lleus".
Així mateix, ha expressat les seves "condolences i solidaritat amb les famílies afectades per aquesta tragèdia" i ha dit que "espera que les autoritats competents esclareixin ràpidament l'incident", segons resa un comunicat de la Presidència lusitana.
El Govern del primer ministre Luís Montenegro, que ha expressat també la seva "consternació i solidaritat", ha dit que està seguint "des del principi la situació i la resposta dels diversos" equips d'emergències i forces de seguretat, "als qui se'ls ha donat instruccions perquè brindin tot el suport necessari".
"Es manté un constant contacte i estreta coordinació amb l'Ajuntament. Atès que la prioritat immediata és ajudar a les víctimes, les autoritats competents realitzaran les investigacions necessàries al seu degut temps per determinar les causes d'aquest lamentable accident", ha agregat.
L'alcalde de la capital, Carlos Moedas, ha manifestat que "Lisboa està de dol" i que "és un moment tràgic" per a la ciutat. "Lamento profundament les vides perdudes i tot el patiment causat. En aquest moment el que importa és actuar: recolzar a les famílies, atendre als ferits i brindar tot el necessari a les autoritats sobre el terreny", ha agregat.
L'empresa responsable de la gestió de l'Elevador de la Glòria, Carris, ha assegurat que s'han dut a terme i complert tots els protocols de manteniment del funicular. El manteniment general, que es realitza cada quatre anys, va tenir lloc per última vegada el 2022, i les reparacions provisionals, que es fan cada dues, l'any passat, el 2024.
L'Elevador de la Glòria, que té capacitat per 43 persones, és molt popular entre els turistes que visiten la ciutat. L'última vegada que va descarrilar va ser al maig del 2018, deixant el servei paralitzat durant almenys un mes, però llavors no va haver ferits.