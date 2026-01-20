Almenys 15 ferits en descarrilar un tren a Gelida (Barcelona) després de la caiguda d'un mur de contenció

En paral·lel, un tren ha impactat amb una roca entre Blanes i Maçanet i ha perdut un eix
BARCELONA, 20 gen. (EUROPA PRESS) -
El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) està atenent uns 15 ferits en descarrilar un tren de la R4 de Rodalies a Gelida (Barcelona) després de la caiguda d'un mur de contenció, ha informat en una anotació a 'X' recollida per Europa Press.
En conseqüència, s'ha activat la fase de prealerta del Pla Ferrocat en aquest tram, on s'han traslladat 11 ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) i un equip dels Bombers de la Generalitat mobilitzat a la zona.
Fins al moment, el telèfon d'emergències 112 ha rebut un total de 28 trucades relacionades amb el descarrilament.
INCIDENT ENTRE BLANES I MAÇANET
En paral·lel, es troba interrompuda la circulació entre Blanes i Maçanet-Massanes per la sortida d'un eix d'un tren, ha informat Adif en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
La sortida de l'eix ha estat a causa de l'enrotllament d'una roca provocada pel temporal.