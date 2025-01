Alliberades nou víctimes de tràfic explotades sexualment a Tarragona i Castelló

L'organització criminal va adquirir 80 dècims del sorteig de Nadal per blanquejar l'hipotètic premi

MADRID, 11 gen. (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Civil ha desarticulat, en el marc de l'operació MAT, una organització criminal assentada a les províncies de Tarragona i Castelló dedicada al tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual i han alliberat nou víctimes.

En total, s'han detingut una dona de 37 anys i un home de 32, líders de l'organització, i quatre integrants més del grup criminal, segons s'indica en un comunicat de la Guàrdia Civil, que va començar aquesta operació a principis del 2024 després de saber que a diverses localitzacions d'Alcanar i Vinaròs hi havia dones explotades sexualment.

Durant la investigació es va comprovar que s'exercia la prostitució en un local i en un domicili per part de diverses dones que oferien serveis sexuals sense comptar amb contracte laboral ni amb la documentació necessària per residir de manera legal a Espanya.

També es va confirmar que aquestes dones tenien, a més, la llibertat de circulació limitada. Els agents van constatar que quan havien de ser traslladades a un altre dels llocs on també eren explotades anaven acompanyades en tot moment per membres de l'organització criminal.

Així mateix, segons el comunicat, algunes víctimes residien en els mateixos llocs on eren obligades a exercir la prostitució, i vivien amuntegades i en pèssimes condicions higiènic-sanitàries. La xarxa criminal exercia un fort control sobre elles, tant amb personal que exercia com a "vigilants" com amb sistemes de videovigilància instal·lats als domicilis on residien.

L'organització criminal feia servir pàgines web dedicades a oferir servei de caràcter sexual com a mitjà principal per captar clients.

Amb els beneficis d'aquesta activitat els membres de l'organització havien adquirit també 80 dècims de loteria del sorteig de Nadal per poder blanquejar l'hipotètic premi. En paral·lel, s'estan investigant possibles enviaments de diners procedents de l'activitat de tràfic a Llatinoamèrica.

Durant la primera fase de l'operació MAT, es va procedir a la detenció dels dos líders i a tres escorcolls en immobles d'Alcanar i Vinaròs, on es van confiscar 6.270 euros, dispositius informàtics amb informació relativa a la captació de les dones i documentació, a més d'anotacions amb els serveis realitzats i els cobraments obtinguts per les víctimes.

Durant la segona fase, es van identificar quatre integrants més de l'organització criminal, encarregats de la logística i trasllats de les dones als llocs on eren explotades. També recollien les dones que arribaven a Espanya amb la falsa promesa d'un contracte laboral, per traslladar-les als llocs on serien explotades.