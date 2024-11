Alliberades 42 víctimes de tràfic de persones i desarticulada una xarxa criminal d'explotació sexual de dones

MÀLAGA 9 nov. (EUROPA PRESS) -

Els agents de la Policia Nacional han alliberat 42 víctimes de tràfic de persones i han desarticulat una organització criminal dedicada a l'explotació sexual de dones a la província de Màlaga. Les víctimes havien d'estar disponibles les 24 hores del dia per atendre els clients i eren sotmeses a estrictes normes i a una dura vigilància per una xarxa de la qual han estat detingudes 19 persones, entre elles el seu líder, un home investigat també per agredir sexualment una de les noies en diverses ocasions.

Així ho ha fet saber el cos en un comunicat, en el qual detallen que s'han escorcollat dos prostíbuls, a Cártama (Màlaga) i la mateixa capital malaguenya, i tots dos establiments han estat clausurats per ordre judicial.

La investigació es va iniciar a l'agost del 2023, a partir d'unes informacions que apuntaven com una organització criminal es dedicaria a la captació de dones en situació de vulnerabilitat, per explotar-les sexualment a la província de Màlaga.

L'entramat, que estava perfectament estructurat i comptava amb un elevat nombre d'integrants, reclutava la majoria de les víctimes als seus països d'origen, principalment Colòmbia, aprofitant-se d'unes situacions personals i econòmiques molt compromeses.

Les condicions de treball imposades per la trama eren abusives. Havien d'estar disponibles les 24 hores del dia, set dies a la setmana. Les víctimes eren sotmeses a pràctiques relacionades amb parafílies sexuals que posaven en perill la seva salut. En aquest sentit, un dels prostíbuls escorcollats tenia una habitació que simulava una mena de cel·la on les dones eren sotmeses a experiències humiliants i obligades a mantenir relacions sense ús de preservatiu.

Al llarg de la investigació, els agents també van poder constatar que les víctimes tenien el deure d'oferir als seus clients substancies estupefaents (cocaïna, èxtasi i cannàbics), a més de medicaments per a la disfunció erèctil, i les obligaven a fomentar-ne el consum perquè els serveis duressin més temps i generar així més beneficis.