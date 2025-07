Alliberades 162 dones, 16 a Catalunya, víctimes d'una xarxa d'explotació sexual

MADRID 22 jul. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional, la Guàrdia Civil i Vigilància Duanera, en una operació conjunta desenvolupada a diverses províncies espanyoles, han alliberat 162 dones víctimes d'una organització dedicada a l'explotació sexual.

A més a més, han detingut 37 persones, 22 de les quals han estat arrestades a les províncies de València, tres a Alacant, quatre a Castelló, quatre a Màlaga i quatre més a Múrcia. Nou dels detinguts han ingressat a presó provisional i s'han fet 39 escorcolls a set províncies diferents, segons ha detallat la Policia Nacional en un comunicat.

Aquests escorcolls han inclòs el domicili dels onze responsables de l'organització a més de locals dedicats a l'explotació sexual, on s'han confiscat en total 141.000 euros i tres vehicles, a més del bloqueig de béns i comptes bancaris dels presumptes responsables.

L'organització es dedicava a captar dones d'origen sud-americà en situació de vulnerabilitat i sense permís de residència i treball, les quals obligaven a exercir la prostitució a diferents ubicacions de la geografia espanyola.

A partir de la declaració de tres víctimes que van denunciar haver estat explotades sexualment per diverses persones i a diverses províncies espanyoles, els agents de la Policia Nacional van detectar l'entramat criminal que operava principalment a la Comunitat Valenciana però que s'estava expandint a altres províncies com Múrcia, Màlaga, Barcelona o Tarragona.

Per desenvolupar l'activitat delictiva, l'organització adquiria o llogava immobles familiars o comercials per vies legals per fer-los passar com locals de massatges, que estaven tancats i presentaven mala ventilació i unes condicions d'habitabilitat lamentables.

XARXA A CATALUNYA

A Catalunya, l'organització tenia dos immobles dedicats a la prostitució: un a Manresa (Barcelona), on van alliberar vuit dones sense detinguts ni investigats, i un altre a Reus (Tarragona), amb vuit dones més i es va investigar dues persones per la seva presumpta implicació.

Les víctimes eren traslladades entre aquests locals i sotmeses a un control constant mitjançant videovigilància. Als dos immobles van detectar les mateixes condicions d'amuntegament i explotació que a la resta de províncies, la qual cosa demostra l'expansió estructurada i deliberada de la xarxa criminal.