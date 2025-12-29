Una allau atrapa diverses persones als voltants del Balneari de Panticosa (Osca)

PANTICOSA (OSCA), 29 (EUROPA PRESS)
La caiguda d'una allau ha sorprès un grup de diverses persones, que han resultat afectades, al pic Tablato, als voltants del Balneari de Panticosa, al Pirineu d'Osca.
L'avís del 112 s'ha produït al voltant de les 13 hores d'aquest dilluns, ha informat a Europa Press la Guàrdia Civil, que no ha confirmat ni el número de persones accidentades ni el grau d'afectació.
Després de l'avís, la Benemérita ha activat el seu Grup de Rescat i Intervenció en Muntanya (GREIM), a la Unitat Aèria i a un metge del 061, que es troben encara treballant a la zona.