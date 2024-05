Alizzz, sobre la indústria a Catalunya: "La música en català està fortísima, de molta qualitat"

MADRID, 27 abr. (EUROPA PRESS) -

El productor i cantant Alizzz (Cristian Quirante) ha assegurat que està "molt orgullós" de l'actual escena musical a Catalunya, on considera s'està fent música en català "fortísima" i de "molta qualitat".

"La música en català està fortísima, de molta qualitat. Hi ha artistes que ho estan petant, no només a Catalunya", ha afegit Alizzz en una entrevista amb Europa Press.

Entre tots els artistes de la indústria catalana actual --en la qual hi ha "moltíssima activitat"-, l'artista català destaca Mushkaa, a qui no només s'està escoltant a Catalunya, per la seva música "amb personalitat", en castellà o en català.

A principis de maig Alizzz estrena el seu segon àlbum com a solista, com a cantant: 'Conducción temeraria' estarà compost per deu cançons i cap 'skip', tot i que l'artista reconeix que en tota la seva carrera hi ha "uns quants" temes que passaria quan sonessin.

Prèviament ha treballat com a productor per a artistes com C. Tangana (ha produït 'El Madrileño') i Rosalía, Aitana, Lola Índigo o Amaia, i tot i que reconeix que ara mateix està "obsessionat" amb la seva feina com a cantant, creu que de cara al 2026 --després de la seva gira i actuacions a festivals com el Tomavistas 2024-- es tornarà a dedicar de ple a la producció.

"Els productors estan tenint un bon moment. A més, sent productor es té referents d'altres productors que han tingut una carrera solista. Si tu com a productor vols tenir una carrera de popularitat entre la gent, no simplement ser un productor molt exitós dins la indústria --la majoria dels productors de més èxit no els coneix ningú--, sinó tenir la teva carrera artística i tenir el teu projecte solista amb reconeixement, hi ha referents. Per aquest costat crec que ara tens més opcions i hi ha més referents", ha explicat.

No obstant això, reconeix que la vida d'artista, tot i ser "molt divertida, molt entretinguda i excitant" li causa un estrès, per ser el "responsable" que tot surti bé, que abans, com a productor, no tenia, però també agraeix "l'adrenalina".

"PARLAVA MOLT DEL FRENETISME, EN LA MEVA VIDA I EN LES RELACIONS"

Part d'aquesta adrenalina la plasma a 'Conducción temeraria', un àlbum en el qual tot són temes d'amor, però des d'un punt de vista "frenètic", cosa que li ha servit de fil conductor.

"Vaig veure clar, en un moment determinat, fa un any potser, que parlava molt sobre la velocitat i sobre el frenetisme (en les cançons que escrivia). Tant de la meva vida com de les relacions. Vaig veure aquí un fil per fer metàfores i símils amb la conducció, que és una cosa amb la qual em sento molt identificat, que m'agrada i m'inspira. Vaig trobar una segona capa conceptual amb el tema de la conducció temerària, viure i viure sense por a les conseqüències", ha afegit.

Malgrat que està vinculat a la música des que és adolescent, va començar la seva carrera de cantant amb 'Tiene que haber algo más', que publicava el 2021, però no es penedeix d'haver començat més tard, perquè considera que "la vida són cicles".

"És necessari, quan un té una carrera llarga, anar anar buscant reptes, i aquest em semblava un repte de puta mare per emocionar-me amb alguna cosa. Si hagués arribat abans doncs ho hauria afrontat d'una altra manera, segurament, però ha estat un regal que m'arribés una mica més tard", ha conclòs Alizzz.