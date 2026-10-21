Alicia Vicente, nova comissària provincial en cap de la Policia Nacional a Tarragona

TARRAGONA 21 oct. (EUROPA PRESS) -
Alicia Vicente Tamames va prendre possesió aquest dilluns del càrrec de comissària provincial en cap de la Policia Nacional a Tarragona, en un acte presidit per l'alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales; la subdelegada del Govern central, Elisabet Romero, i el cap superior de Policia a Catalunya, Manuel Rodríguez.
Inspectora des del 1996 i comissària des de l'any 2024, va ocupar el càrrec de comissària provincial a Tarragona en comissió de serveis des del 2025, informa el cos en un comunicat aquest dimecres.
L'agost del 2026 va ser nomenada en el càrrec que ara ocupa i durant la seva trajectòria ha tingut diversos càrrecs de responsabilitat a la comissaria provincial de Tarragona com a cap de la brigada provincial de la policia científica, cap del post fronterer de l'Aeroport de Reus, cap de la Udyco, estrangeria i documentació, entre d'altres.