Alicia Albares aborda la maternitat des del terror a 'La mala madre' al Festival de Sitges

Alberto Paredes - Europa Press
SITGES (BARCELONA), 10 (EUROPA PRESS)
La directora Alicia Albares aborda la maternitat des de l'òptica del gènere de terror a 'La mala madre', que es projecta aquest dissabte en el Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya en la secció Panorama i està protagonitzada per Mariana Cordero i Thaïs Blume.
En roda de premsa, ha assegurat que abordar els temes de la maternitat és "necessari" i ha volgut que el seu llargmetratge de debut ho fes des del cinema de gènere.
En 'La mala madre', una dona (Blume) desperta sense records en una casa estranya i aïllada, cuidada per un metge i la seva mare (Cordero), i a mesura que passen els dies descobreix una veritat que involucra secrets, segrestos i assassinats.
Ha subratllat que aquesta pel·lícula ha trigat sis anys a fer-se i que pel camí han aparegut unes altres que aborden la maternitat com 'Cinco lobitos', d'Alauda Ruiz d'Azúa; 'Salve María', de Mar Coll o 'Mamífera', de Liliana Torres, amb "mirada d'autor".
Albares ha dit que la seva proposta amb 'La mala madre' té mirada d'autor, però també una voluntat de cinema comercial i de gènere, per la qual cosa volia que fos "diferent", i ha assenyalat que és una pel·lícula pensada per a dones que els agrada el terror.
La directora ha considerat necessari abordar els tabús que envolten a la maternitat i debatre els problemes des d'una mirada femenina, i ha dit que una mare pot "haver-se penedit de tenir un fill, però voler-ho".
Sobre la situació del cinema de gènere a Espanya, ha emfatitzat que existeixen pocs referents femenins, entre els quals ha situat a Carlota Pereda, que precisament ha inaugurat aquesta edició de Sitges amb 'Found Alive': "Les dones necessiten veure més dones fent gènere".