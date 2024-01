Alice Cooper s'incorpora al cartell de l'Alma Festival de Barcelona i actuarà el 28 de juny

BARCELONA, 26 gen. (EUROPA PRESS) -

L'Alma Festival Barcelona ha anunciat aquest divendres la incorporació del cantant de hard rock Alice Cooper, que actuarà al Poble Espanyol el pròxim 28 de juny, informa el festival en un comunicat aquest divendres.

Cooper s'afegeix als ja anunciats Queens of the Stone Age, Take That, Sheryl Crow, Glen Hansard, Hozier, GIMS, Vetusta Morla i Valeria Castro, entre d'altres.

El festival tindrà lloc del 24 de juny al 21 de juliol i les entrades d'Alice Cooper es posaran a la venda el dimarts 30 de gener.