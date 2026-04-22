Ali Smith crida a "protegir" les biblioteques i espera que Sant Jordi es repliqui a més ciutats

Alberto Paredes - Europa Press
BARCELONA, 22 abr. (EUROPA PRESS) -
L'escriptora escocesa Ali Smith ha fet una crida a defensar i "protegir" les biblioteques, les quals defineix com espais de coneixement i aprenentatge, i afirma que li agradaria que una celebració com la de Sant Jordi es repliqués a més ciutats.
Serà l'encarregada de fer aquest dimecres el pregó de la lectura de Sant Jordi d'enguany i en una roda de premsa a la Biblioteca Sarrià J.V. Foix de Barcelona ha defensat el paper de les biblioteques i també el poder del text i la paraula: "El llenguatge és el que ens conforma i ens defineix".
Ha explicat que quan tenia 10 anys es va quedar fascinada amb una biblioteca prop d'on vivia, veient totes les prestatgeries plenes de llibres: "Vaig entendre que una biblioteca és un espai que no deixaria mai de sorprendre'm, on sempre continuaries aprenent".
Per ella, les biblioteques s'han de protegir i assenyala que al Regne Unit la situació és "desesperant" perquè no hi ha finançament, i considera que cal que siguin espais que es mantinguin oberts.
"Els atacs que han patit moltes, la censura i el control. Hi ha d'haver respecte a espais que haurien de ser absolutament oberts, espais de coneixement, i no haurien d'estar mai en perill. Per tant, la importància del seu futur", afegeix.
BIBLIOTEQUES COM EL "CERVELL DEL MÓN"
D'altra banda, Smith considera que internet s'està convertint en un espai de "desinformació, en què el coneixement de sobte desapareix, i la informació valuosa de fa un any ara no es troba".
En contraposició, defensa les biblioteques: "Espais que contenen llibres, informació, el coneixement acumulat durant segles i el més recent, són el veritable cervell del món. Per això les hem de protegir, mantenir-les prop de nosaltres, perquè són importants com a part de la nostra humanitat".
Sobre l'ús de les pantalles, ha insistit que, tot i que es presentin com una cosa que conté tot el que és important per a una persona, són "planes", a diferència de les biblioteques, que, com ella diu, presenten totes les cares.
"Necessitem la dimensionalitat, nosaltres no som una cosa plana, no som simplement una superfície, necessitem totes les dimensions del passat per entendre les dimensions del futur", ha insistit l'autora.
"QUAN OBRES UN LLIBRE DEIXES D'ESTAR AÏLLAT"
L'escriptora considera que, davant una societat cada vegada més individualista, la literatura pot ser el contrapunt: "Quan obres un llibre, ja només des del moment d'obrir-lo, deixes d'estar aïllat. Un llibre és una cosa comunitària tot i que el llegeixis sol".
Sobre la celebració de Sant Jordi, ha dit que li fa molta il·lusió ser a Barcelona per aquest dia i que no ha vist "mai" una ciutat que celebri els llibres com la capital catalana.
"Tant de bo s'encomanés a tothom, i totes les ciutats fessin el mateix, amb gent que compra i regala llibres, i que entén que el llibre és un vincle cabdal amb la vida orgànica, amb les flors, que creixen i passen d'una persona a una altra. La sort és meva de poder ser aquí", ha acabat.
BIBLIOTEQUES DE BARCELONA
D'altra banda, el gerent del consorci de Biblioteques de Barcelona, Ferran Burguillos, ha recordat que els bibliotecaris barcelonins estan en "plena negociació", amb diverses reunions des de fa mesos, per veure si s'adhereixen al conveni municipal, després de ser preguntat per aquesta qüestió al final de la roda de premsa.
Ell assegura que aquest conveni estableix una reducció de 35 hores de treball, a més d'una sèrie de millores per als treballadors, i ha reiterat: "Crec que el diàleg constructiu és la millor manera d'arribar a acords".