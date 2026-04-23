Ali Smith assegura que Sant Jordi és com un somni: "El meu cor està ple"

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 23 abr. (EUROPA PRESS) -
L'escriptora escocesa Ali Smith ha assegurat que Sant Jordi, amb els carrers plens de gent comprant i regalant llibres i flors, és per a ella com un somni, i que no descarta que encara estigui dormint: "El meu cor està ple", ha assegurat.
"Visca Sant Jordi, és el que dic!", ha exclamat en unes declaracions a Europa Press, en les quals ha dit que li agradaria exportar-lo a cada ciutat del món, perquè el món canviaria d'un dia per l'altre.
Ha insistit en la importància de defensar les biblioteques públiques "per tot el que han significat al llarg dels anys", ja que s'hi troben les arrels del passat, i que cal pensar en com es gestiona el seu futur.