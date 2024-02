BARCELONA, 4 febr. (EUROPA PRESS) -

El músic Alfonso de Vilallonga ha guanyat aquest diumenge el Premi Gaudí a millor música original per la banda sonora de la pel·lícula d'animació 'Robot Dreams', de Pablo Berger.

S'ha alçat sobre les candidatures de Clara Aguilar, per 'Creatura'; Maria Arnal i Nora Haddad, per 'Alteritats', i Andrea Motis, per 'Saben aquell'.

És el primer Premi Gaudí que aconsegueix la pel·lícula de Berger, candidata a l'Oscar com a millor pel·lícula d'animació.