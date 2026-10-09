Àlex Ollé, Sílvia Pérez Cruz, Pol Guasch i Oriol Pla, Premis Nacionals de Cultura 2026

BARCELONA, 9 oct. (EUROPA PRESS) -
El director escènic Àlex Ollé, la cantant Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch, l'actor Oriol Pla, la dramaturga Victoria Szpunberg, els artistes sonors Cabosanroque i l'editorial Jande Editorial han estat guardonats aquest divendres amb els Premis Nacionals de Cultura 2026.
Tots ells han rebut el premi en un acte al Vendrell (Tarragona) organitzat pel Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (Conca) i la Generalitat, amb la presència de la consellera del ram, Sònia Hernández, i que ha clausurat el president català, Salvador Illa.
Els Premis Nacionals de Cultura, que el Conca atorga des del 2009, són el màxim reconeixement cultural que es pot rebre, situen la creativitat al centre i reivindiquen la cultura com un dels pilars de la identitat de Catalunya.
Ollé, que ha rebut el premi de mans d'Illa, ha recordat els seus inicis en l'escena durant els primers anys de la democràcia quan "no hi havia por i tot semblava possible", com amb la Fura del Baus --en va ser director artístic fins al 2023--, i la seva aposta recent per produccions operístiques i el projecte 'Oh!pera', que ofereix oportunitats als més joves perquè, segons ha dit, vol contribuir a fer el camí més fàcil als que venen per darrere.
La cantant Sílvia Pérez Cruz ha manifestat la sort de poder cantar i viure de la música: "En aquest món tan terrible m'ajuda a recordar els valors que m'agraden, que junts mouen moltes més coses", ha destacat, a més de demanar la importància de cuidar la música i agrair el suport que ha rebut de la seva família.
També ha donat les gràcies a la seva mare l'escriptor Pol Guasch per l'amor que ha rebut i per portar-lo cada setmana a la biblioteca pública de Tarragona, a l'escola i a la universitat pública, i ha advertit la classe política que "la millor manera de donar les claus del país a l'extrema dreta, la d'aquí i la d'allà, és destruir" aquests serveis, i que els enemics no són els migrants, els inquilins que convoquen la vaga general ni els que es manifestaran.
L'actor Oriol Pla ha admès que rep el premi amb certa incomoditat per haver estat guardonat per "la institució" però també l'entén com una embranzida per tirar endavant i per compartir-lo amb les places, els ateneus populars, els teatres, biblioteques i tot allò que representa la cultura de base.
Szpunberg, a més de recordar que els seus avis van haver de fugir dels nazis i els seus pares de la dictadura argentina, ha assegurat que Catalunya els va acollir, i ha agraït el premi a la seva família nòmada i profundament desestructurada i als desterrats, exiliats, emigrats, expulsats, refugiats i marginats: "Visca la Catalunya impura!".
Cabosanroque, que integren Laia Torrents i Roger Aixut, han expressat el privilegi que senten per poder-se dedicar a investigar i explicar coses a través dels sorolls perquè, a parer seu, són les millors eines que hi ha per explicar el món i "armes que poden ajudar a combatre els nous feixismes i la globalització de la tecnologia".
Diana Rahmouni i Aissata M'ballo Diao, impulsores de Jande Editorial, han explicat que, malgrat la seva joventut, recullen veus que fa anys que escriuen, imaginen i reivindiquen des de la seva singularitat i diversitat, per la qual cosa amb aquest premi volen evidenciar "un temps en el qual moltes de les veus que hi ha són silenciades o manipulades per donar lloc a l'odi sistèmic, al racisme i al feixisme".
ILLA: 'WE ARE CATALANS' DE PAU CASALS
En el discurs de clausura de l'acte, Illa ha celebrat que la cultura catalana viu un bon moment i que els premiats en són el millor exemple: "A Catalunya hem sabut fer de la cultura un dels nostres pilars. Entenem la cultura catalana com un dret, com un generador de pertinença i també com un motor de prosperitat".
Ha agraït als guardonats el seu compromís amb l'art i la cultura, amb la llengua catalana i amb la llibertat i la democràcia i ha dit: "Estem desplegant un projecte cultural de gran ambició per al país".
El president català ha subratllat que "la força moral de les paraules de Pau Casals ressonen avui de nou en cadascuna" de les creacions dels premiats amb el Premi Nacional de Cultura 2026.
I, citant el discurs del músic davant l'ONU el 1971, ha conclòs: "El 2026 podem dir al món un 'We are catalans' en què tothom se senti representat i tothom se senti part activa. Un 'Som catalans' que, a través d'una cançó, uns versos o una interpretació teatral mostrin la Catalunya que som i volem continuar sent: fraternal, creativa, culta i justa per a tothom".
La presidenta en funcions del Conca, Margarida Troguet, ha assegurat que els premis reconeixen el talent, el compromís i la força creadora de Catalunya de persones i projectes que, des de disciplines, territoris i mirades diverses, fan créixer la cultura i contribueixen a construir la identitat catalana, "conformada per una llengua i una realitat diversa que fa de la nostra societat un país ric, viu i obert al món".