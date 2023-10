Álex de la Iglesia mostra a Sitges una segona temporada "més ambiciosa" de '30 monedas'

"Un director de cinema és un administrador de temps"



SITGES (BARCELONA), 7 oct. (EUROPA PRESS) -

El director Álex de la Iglesia estrena aquest dissabte a escala europea en el Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya la segona temporada de la sèrie '30 monedas' (HBO Max), que ha definit com "més ambiciosa" que la primera en la producció.

En roda de premsa aquest dissabte, ha afirmat que no se li ocorre un lloc millor per presentar la sèrie que Sitges, en una segona temporada que torna a comptar amb Megan Montaner, Eduard Fernández, Miguel Ángel Silvestre, Macarena Gómez i Cosimo Fusco en el seu repartiment i al que se sumen Nawja Nimri i Paul Giamatti.

Si el dijous Paco Plaza va assegurar que per a ell el festival era el Vaticà del gènere fantàstic, De la Iglesia ha assegurat que per a ell "si la vida fos un imperi galàctic, (Sitges) seria l'Estrella de la Mort".

En aquesta segona temporada, la youtuber Haruka (Nawja Nimri) investiga els fets ocorreguts a Pedraza i la seva relació amb una empresa, Paco (Miguel Ángel Silvestre) cuida l'Elena (Megan Montaner), que està en coma i pateix uns malsons que la connecten amb el pare Vergara (Eduard Fernández) i irromp la misteriosa figura de Christian Barbrow (Paul Giamatti) en la recerca de les monedes.

De la Iglesia ha remarcat que l'elecció de Giamatti era "ideal" per compondre aquest personatge, ironitzant que moltes de les frases que diu durant la sèrie són de dirigents polítics i econòmics reals, i ha remarcat que incorporar a Nimri és de les qüestions de les quals està més orgullós.

El guionista Jorge Guerricaechevarría ha bromejat que "la realitat ho posa difícil" per compondre un personatge com el de Giamatti, i ha assenyalat que l'actor és perfecte per reblar el clau.

RODATGE

Ha explicat que el rodatge dels vuit capítols dels quals es compon la sèrie els va portar 27 setmanes i que l'equip tècnic és totalment espanyol, i ha agraït el "tracte exquisit" que ha tingut d'HBO.

El realitzador de 'El dia de la bèstia' ha remarcat que la sèrie és impossible de pensar sense HBO i que han fet "amb" la plataforma, i ha assenyalat que té una forma de treballar concreta, amb referents com 'Els Soprano' o la que ha considerat la millor sèrie que és 'Succession' pel seu nivell de brillantor.

ROL DEL DIRECTOR

Ha destacat la magnitud del rodatge, amb tres càmeres simultànies i dos equips per cobrir la quantitat de plànols diaris que filmaven i entre un 40% i 50% de la sèrie en presa única, i ha remarcat que "un director de cinema és un administrador de temps".

De la Iglesia ha assegurat que li agradaria pensar que dirigir és un procés d'introspecció, però que al final el que recerca un realitzador és lluitar contra el temps: "Tots seríem grans directors si tinguéssim el temps de ser-ho, la clau és ser-ho en mitja hora".

La segona temporada de '30 monedas' s'estrenarà a HBO Max el 23 d'octubre amb episodis setmanals, i també ho farà aquest mateix dia en el lineal de la plataforma als Estats Units.