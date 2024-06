Álex González (Maná): "Tant de bo poguéssim ser els Rolling Stones mexicans i continuar tocant als 80"

Veu Taylor Swift entre les "dones que han fet història" en la música, com Madonna o Tina Turner



El bateria de Maná, Álex González, ha destacat la trajectòria de la banda durant 34 anys de carrera, a més de les ganes del grup de continuar sent creatius i publicar nous projectes pròximament: "Tant de bo puguem arribar a ser com els Rolling Stones mexicans o llatinoamericans i continuar tocant als 70 i 80 anys".

En una entrevista d'Europa Press, després del concert al Palau Sant Jordi de Barcelona diumenge on van fer 'sold out' i va suposar el seu retorn a Espanya després de sis anys, ha assegurat que "el més difícil no és arribar, sinó mantenir-se" en la indústria musical.

"Nosaltres estem entre els 50 i els 60 anys i podem continuar fent el que ens encanta i sempre hem gaudit. Com diu la dita, diuen que ens estem posant com aquells vins que conforme va passant el temps estem millors", ha afegit.

Ha explicat que les pròximes dates de la gira espanyola són València el 13 de juny; Múrcia el 15 i Granada el 19, entre d'altres; i que el 13 de juliol faran un concert a l'Arena Wembley de Londres, el primer de la seva carrera a la capital britànica: "Tenim l'adrenalina a tope", afirma González.

Preguntat per pròxims projectes, ha afirmat que tenen previst presentar a finals d'aquest any un disc de col·laboracions amb artistes com Sebastián Yatra i Pablo Alborán, i començar a gravar l'any vinent un disc amb cançons noves que calcula que sortirà "a finals del 2025 o ja el 2026".

HITS DE LA BANDA

El bateria ha recordat alguns dels èxits que han marcat la banda, com 'Rayando el sol' que "pràcticament va salvar la carrera de Maná", ja que va ser un moment en el qual ho estaven passant malament econòmicament i estaven desanimats, ha assegurat, i aquesta cançó va fer que se'ls escoltés a la ràdio i els truquessin per tocar.

També ha recordat la cançó 'Vivir sin aire', una balada que va tenir gran èxit i els va projectar en el mercat espanyol, i ha avançat que fa tres anys que veuen propostes per gravar un documental per explicar la seva pròpia història: "No és explicar la història d'una banda i com en són de famosos, és demostrar que tenint-ho pràcticament tot en contra teu i amb determinació es pot aconseguir".

ARTISTES ACTUALS

González ha posat en valor l'auge d'alguns artistes actuals, com Taylor Swift, de qui destaca la manera de compondre, l'estil i com connecta amb tant adults com joves, i l'ha comparat amb altres "dones que han fet història" en la música, com Madonna, Tina Turner o Beyoncé.

Ha dit que li encanta veure l'èxit de la música llatina i com està creixent a nivell internacional, i ha volgut enviar un missatge esperançador als artistes emergents, a qui recorda la importància de tenir talent, però també sort: "Tu veus la carrera d'Ed Sheeran, un noi tocant amb la seva guitarra acústica al metro, i mira on va arribar. És un clar exemple".

Sobre el moment actual de la indústria musical, ha reconegut que "ha canviat molt" en els últims anys, amb l'auge de les plataformes musicals com Spotify o iTunes, però celebra que alhora aquests mitjans ajuden a conèixer noves bandes o estils.

MÈXIC I PROJECTE DE TEQUILES

Preguntat per com veu la nova etapa de Mèxic amb la presidenta Claudia Sheinbaum, el bateria de Maná li ha desitjat el millor i espera que "pugui encaminar Mèxic cap a millor", ja que assegura que el país té un problema amb el narcotràfic, la delinqüència i la inseguretat, en les seves paraules.

Finalment, González ha volgut donar veu al seu projecte personal, la marca de tequila Malavida, que va començar a vendre a Espanya el 2017 i que posteriorment es va estendre per altres països, com els Estats Units i el Canadà, i ha explicat que la seva motivació era exportar la cultura mexicana perquè "falta molta informació i cultura del tequila a Espanya".