'Ales d'ònix' supera les 120.000 vendes a Espanya en menys d'una setmana

BARCELONA 4 febr. (EUROPA PRESS) -

'Ales d'ònix', el tercer lliurament de la sèrie Empiri de Rebecca Yarros, ha superat els 120.000 exemplars venuts en menys d'una setmana a Espanya, "batent un rècord que no es veia des de Harry Potter".

Segons informa Planeta en un comunicat d'aquest dimarts, els exemplars reservats abans de sortir a la venda d''Ales d'ònix' han superat la prevenda "històrica" d''Ales de ferro', el segon lliurament, i aquesta tercera part ja va per la tercera edició.

El llibre es va publicar el 22 de gener i llibreries de tot Espanya celebraran el Dia dels Dracs, amb activitats i esdeveniments dedicats a la sèrie Empiri i s'afegeixen a les festes per la publicació organitzades arreu del món.

'Ales d'ònix' ha arribat als 2,7 milions d'exemplars venuts als Estats Units en una setmana i "està en el número 1 al Regne Unit, a Alemanya i a tots els països on s'ha publicat"; i els tres lliuraments de la sèrie Empiri ocupen els tres primers llocs en la llista de més venuts del diari 'The New York Times'.

La sèrie s'ha publicat a 42 països i l'autora serà la productora executiva d'una adaptació audiovisual a Amazon Prime Video.