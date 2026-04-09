Alerta del pla Transcat per un abocament corrosiu a la C-32 a Sant Pere de Ribes

BARCELONA 9 abr. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest dijous a la tarda en fase d'alerta el pla especial d'emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a Catalunya (Transcat) per l'abocament produït en l'accident d'un camió a la C-32 a Sant Pere de Ribes (Barcelona), que ha obligat a tallar la via en tots dos sentits.
El vehicle transportava líquid corrosiu bàsic orgànic en dipòsits de 1.000 litres i, en vessar-se 7.000 litres del producte a la calçada i l'entorn natural, s'ha activat l'alerta, segons ha informat Protecció Civil en un comunicat.
Per la seva banda, els Bombers de la Generalitat han activat 8 dotacions, entre les quals hi havia efectius del Grup de Riscos Tecnològics i un furgó de risc químic, i cap a les 15 hores han contingut les pèrdues del camió.
El Servei Català de Trànsit (SCT) ha afegit que la C-32 continua tallada en tots dos sentits i que estan desviant el trànsit per les sortides nord i sud de l'enllaç 26 (Sitges Oest).
Finalment, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha traslladat el conductor del camió a l'Hospital Residència Sant Camil en estat menys greu, mentre que l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ja ha estat informada dels fets per fer un seguiment, avaluació i control de l'abocament.