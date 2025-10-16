Alerta del pla Inuncat per pluges "intenses" al litoral i prelitoral català aquesta tarda

BARCELONA 16 oct. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil manté en alerta el pla Inuncat per pluges "intenses" a les comarques del litoral, prelitoral i Prepirineu Oriental català aquest dijous a la tarda i divendres.
La previsió per a aquest dijous a la tarda és que es puguin superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques del litoral, prelitoral i Prepirineu Oriental, informen en un comunicat.
A la matinada les precipitacions podran continuar afectant la zona del litoral des de les Terres de l'Ebre (Tarragona) fins al Baix Llobregat (Barcelona).
De cara a divendres al migdia, es poden reactivar les pluges a qualsevol punt del litoral, prelitoral, la Catalunya Central i les comarques de Girona, en què els ruixats "sovint" poden anar acompanyats de tempesta i localment calamarsa.
Protecció Civil recorda la importància d'extremar les precaucions en la mobilitat i en les activitats a l'exterior davant la possibilitat d'episodis de pluja localment intensa, i demana evitar travessar rius, rieres i barrancs o acostar-se a zones inundables.