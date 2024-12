Alerta per vent a Tarragona i prealerta per neu a l'Alt Pirineu i Aran (Lleida) durant el cap de setmana

TARRAGONA 5 des. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil ha activat aquest dijous al matí l'alerta per vent i neu durant el cap de setmana en diferents zones de Catalunya.

En un missatge a X recollit per Europa Press han avisat que hi poden haver ratxes fortes de vent per un episodi intens al Camp de Tarragona (Tarragona) i les cotes altes del Pirineu i Prepirineu oriental, algunes de les quals poden superar els 108 quilòmetres per hora.

De la mateixa manera, han informat que s'activa la prealerta per acumulació de neu a l'Alt Pirineu i Aran (Lleida) fins diumenge a la tarda.