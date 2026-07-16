Alerta per risc químic per un incendi en una empresa de Manresa (Barcelona) de productes químics

BARCELONA 16 jul. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil ha posat en alerta el pla Plaseqcat, d'emergència exterior del sector químic de Catalunya, per un incendi en una empresa de Manresa (Barcelona) dedicada a la fabricació de productes químics.
Ha cremat un palet a l'exterior de les instal·lacions, han informat en una anotació a 'X' recollida per Europa Press.
Preventivament s'ha demanat el confinament dels veïns més propers (en un radi de 50 metres) i també del Centre d'Atenció Primària (CAP) Les Basses de la ciutat.