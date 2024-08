Alerta per perill extrem d'incendis en 70 municipis de Catalunya aquest diumenge

BARCELONA, 11 ago. (EUROPA PRESS) -

Els Agents Rurals de la Generalitat ha activat l'alerta per perill extrem d'incendis en 70 municipis de 10 comarques de Catalunya per a aquest diumenge, coincidint amb les altes temperatures que es preveuen per a aquesta jornada i després de diversos dies de calor extrema en algunes zones del territori català.

La majoria de les comarques tenen per a aquest diumenge algun nivell d'alerta per perill d'incendis, excepte algunes poques zones del Pirineu i interior de la província de Barcelona, ha informat el cos d'Agents Rurals.

També es manté la restricció d'accés a la Baronia de Rialb, Ribera Salada i la serra de Montsant pel perill especialment extrem d'incendis en aquestes zones.