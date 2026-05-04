Alemanya.- Dos morts després d'un atropellament contra vianants a Leipzig (Alemanya)

MADRID 4 maig (EUROPA PRESS) -
Almenys dues persones han mort i una vintena han resultat ferides després que un vehicle hagi envestit contra una multitud en un carrer peatonal de la ciutat alemanya de Leipzig, a l'est del país.
"Un automòbil va envestir diverses persones al carrer Grimmaische i va fugir. El conductor del vehicle ha estat detingut", ha informat la Policia de Saxònia en un missatge publicat en xarxes socials.
El sospitós "ja no suposa cap perill", segons el comunicat policial, que no especifica cap tipus de motivació.
El cap de Bombers de Leipzig, Axel Schuh, ha confirmat les dues morts. "Dues persones han resultat ferides de gravetat. Han rebut els primers auxilis dels treballadors d'emergències i han estat traslladats a urgències en ambulància", ha relatat. Uns 40 bombers, 40 paramèdics i dos helicòpters han estat mobilitzats.
L'alcalde de Leipzig, Burkhard Jung, ha insistit que "el presumpte responsable ha estat detingut", per la qual cosa ja no hi ha perill. "La gent hauria d'anar-se a casa i no preocupar-se més", ha afegit abans de traslladar la seva solidaritat a les famílies de les víctimes.