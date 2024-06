3.000 evacuats per les inundacions a Baviera, amb 1 bomber mort

MADRID, 2 juny (EUROPA PRESS) -

Unes 3.000 persones han hagut de ser evacuades a la regió de Baviera a causa de les inundacions que afecten la zona, han informat les autoritats regionals. Un bomber ha mort durant una operació de rescat.

El govern bavarès ha indicat a més que hi ha unes 20.000 persones actualment desplegades en resposta a la situació d'emergència i que en total han estat unes 40.000 les que han treballat d'una o una altra manera des de l'inici de les inundacions.

Les pluges han provocat també el trencament en dos punts de la presa instal·lada en el riu Paar del districte de Pfaffenhofen. És un riu afluent del Danubi.

Hi ha 13 districtes que han declarat l'estat d'emergència a la regions de Baviera i Baden-Württemberg.

El bomber mort es trobava en una barca inflable amb tres socorristes més precisament a Pfaffenhofen dissabte a la nit quan van bolcar. El seu cos va ser trobat a primera hora del matí d'aquest diumenge, ha fet saber un portaveu de l'oficina del districte.

Els altres tres bombers van ser rescatats després d'aquest succés, ocorregut quan anaven de camí a rescatar a una família a la zona inundada. No hi ha detalls sobre el que ha passat amb la família.

A l'est de la ciutat de Stuttgart, en l'estat federat de Baden-Wurtemberg, van descarrilar dos vagons d'un tren de llarga distància que transportava a 185 passatgers, després que les vies fèrries es veiessin afectades per un corriment de terres provocat per les pluges.

Ningú va resultar ferit i els passatgers van ser evacuats del tren la matinada de diumenge, segons un portaveu de l'operador ferroviari nacional. Els vagons es van sortir de les vies però no van bolcar.

El despreniment es va produir en la localitat de Schwäbisch Gmünd, a uns 50 quilòmetres a l'est de Stuttgart. El devessall de fang tenia uns 30 metres d'ample i va afectar també una carretera paral·lela a les vies del tren, segons el portaveu.

Els Alps de Suabia, al sud de Stuttgart, així com la regió al voltant d'Augsburg, Núremberg, Bamberg i Ratisbona, estan especialment exposats als xàfecs i tempestes de diumenge, i a diversos districtes de Baviera s'ha emès una alerta de desastre.

L'Exèrcit alemany ha intervingut per ajudar després de la crescuda dels rius. Només a Baviera hi ha uns 800 militars mobilitzats. Centenars de persones han estat evacuades, i una presó a Memmingen, a l'oest de Munic, va ser evacuada i els seus 100 presoners van ser acollits en institucions properes.