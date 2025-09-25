Alejandro Sanz actuarà a l'RCDE Stadium de Cornellà el juny del 2026

BARCELONA 25 set. (EUROPA PRESS) -
El cantant Alejandro Sanz actuarà el 27 de juny a l'RCDE Stadium de Cornellà de Llobregat (Barcelona) dins la gira '¿Y ahora qué?', informa aquest dijous en un comunicat la promotora Doctor Music.
La data de Barcelona s'inclou dins una gira espanyola per grans recintes que el portarà a 11 ciutats entre juny i juliol: Sevilla, Gijón, Bilbao, Mallorca, Madrid, Gran Canària, Múrcia, València, la Corunya i Fuengirola.
Les entrades per al concert d'Alejandro Sanz a Barcelona es posaran a la venda el dijous 9 d'octubre, en una gira en la qual l'artista fusionarà els seus grans clàssics amb els temes més recents del seu repertori.