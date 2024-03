Alegría es reuneix amb l'alcaldessa de Granollers (Barcelona) i aborden el seu compromís en educació

BARCELONA, 25 març (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern central i ministra d'Educació, Formació Professional i Esports, Pilar Alegría, s'ha reunit aquest dilluns a la seu del Ministeri amb l'alcaldessa de Granollers (Barcelona), Alba Barnusell, amb qui ha abordat el "gran compromís" de la ciutat amb l'educació i la seva elecció per acollir el Congrés de Ciutats Educadores el 2026.

Granollers forma part de la Xarxa Internacional de Ciutats Educadores i aquest any ha estat elegida per acollir aquest congrés sota l'enfocament d''Educació i cultura, estratègies per a la construcció de la ciutat/comunitat i del desenvolupament d'una ciutadania crítica i inclusiva", informa la Delegació del Govern central a Catalunya en un comunicat aquest dilluns.

La localitat té 10 escoles públiques d'infantil i primària, 5 instituts públics, 6 centres concertats d'infantil, primària i secundària, un centre d'educació especial i un centre de formació d'adults, i per segon curs consecutiu l'etapa de 2 a 3 anys és de franc.