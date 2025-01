Alcoletge (Lleida) registra el tercer mort de trànsit a Catalunya el primer dia de l'any

LLEIDA 1 gen. (EUROPA PRESS) -

L'A-2 al seu pas per Alcoletge (Lleida) ha registrat aquest dimecres sobre les 12.00 el tercer mort a la xarxa viària interurbana de Catalunya, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) aquest dimecres en un comunicat.

Era el conductor d'un turisme que circulava en el quilòmetre 469,5 de la via en sentit Barcelona, i s'ha accidentat per causes que s'investiguen.

S'han activat 4 patrulles de Mossos d'Esquadra, 2 dotacions de Bombers de la Generalitat i 2 unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).