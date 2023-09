Alcanar i el Montsià (Tarragona) són els més afectats per la pluja a Tarragona

No consten ferits fins aquest diumenge al migdia

TARRAGONA, 3 set. (EUROPA PRESS) -

Les pluges del cap de setmana al sud de Tarragona han afectat especialment la comarca del Montsià i, sobretot, el municipi d'Alcanar fins aquest diumenge al migdia, informa en un comunicat Protecció Civil de la Generalitat, que demana als habitants quedar-se a casa.

També han afectat des de dissabte a la nit les comarques del sud tarragoní del Baix Ebre i la Terra Alta: l'acumulació de pluja ha superat els 200 mil·límetres en 24 hores i es preveu que duri fins a les 14.00 d'aquest diumenge.

PRINCIPALS ACUMULACIONS D'AIGUA

Les principals acumulacions d'aigua s'han donat a Alcanar (213 mil·límetres), Mas de Barberans (190), Parc Natural dels Ports (149), Tivissa (136), l'Ametlla de Mar (118) i Ulldecona (111).

Fins a les 13.00, el telèfon d'emergències 112 ha atès 330 trucades sobre 213 incidents per pluja i vent: al Montsià se n'han fet 221 (96 a Alcanar); al Baix Ebre, 45; al Baix Camp, 18; i a la Ribera d'Ebre, 15; però "no consta cap incident amb afectacions personals", sinó que la majoria són baixos inundats, caiguda de branques i elements de façanes i obstacles a les vies.

Des de les 19.30 de dissabte, els Bombers de la Generalitat ha rebut 136 avisos per incidències i la majoria dels seus serveis destacats s'han concentrat a les Terres de l'Ebre (119 serveis).

Els Mossos d'Esquadra i policies locals assisteixen vehicles atrapats per la pluja i s'han situat als punts de tall de les carreteres on no es pot conduir.

CARRETERES I TRENS

El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que continuen tallades dues vies principals: l'N-340 (se n'ha esfondrat un tram a Alcanar) i la C-12 de Tortosa a Roquetes, i les dues vies locals d'Ulldecona i Amposta, però l'AP-7 s'ha reobert.

També s'ha tallat la circulació de trens entre Ulldecona i l'Aldea, per la qual cosa s'ha emès una prealerta del pla Ferrocat.