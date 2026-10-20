Alcalá Norte actuaran el 20 de març al Sant Jordi Club de Barcelona

BARCELONA 20 oct. (EUROPA PRESS) -
La banda Alcalá Norte actuarà el 20 de març al Sant Jordi Club de Barcelona, informa la promotora Primavera Tours en un comunicat d'aquest dimarts.
Els madrilenys presentaran el seu segon disc, 'Dejémoslo como estaba', que veurà la llum el 4 de novembre, i repassaran alguns dels temes del seu àlbum debut homònim del 2024.
A més de Barcelona, la banda actuarà a Madrid (20 de febrer), València (26 de febrer), Santiago de Compostel·la (6 de març) i Ciutat de Mèxic (24 d'abril).