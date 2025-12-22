Albiol es reuneix amb veïns de Badalona (Barcelona) contraris a acollir desallotjats en una parròquia

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 22 des. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier Garcia Albiol, s'ha reunit aquest dilluns a la tarda amb els veïns del barri de Sant Crist que rebutgen que desallotjats de l'antic institut B9 pernoctin en la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat.
En declaracions als mitjans, Albiol ha dit que ha explicat als veïns que els desallotjats "no són conflictius" i que es projecta que puguin pernoctar en la parròquia uns 30 dies.
"He intentat fer-los veure que les 15 persones estan tutelades, però és cert que el tema de l'ocupació legal la pateixen des de fa molt temps i no volen córrer cap risc", ha expressat Albiol.
També ha criticat que "no es poden prendre decisions d'aquest tipus tenint un barri i veïns en contra".
Alguns veïns al·leguen que la presència dels desallotjats generarà inseguretat al barri.