Publicat 28/10/2026 11:31

Albiol (PP) expressa el seu "afecte, solidaritat i suport" a tots els afectats

L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol
Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 28 oct. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Badalona (Barcelona) i candidat del PP al Congrés per Barcelona, Xavier García Albiol, ha expressat el seu "afecte, solidaritat i suport a les víctimes, a les seves famílies i a totes les persones afectades" per l'accident ferroviari a Urda (Toledo).

En un missatge a X recollit per Europa Press, Albiol ha dit que està "amb el cor encongit davant les terribles notícies" que arriben de l'accident d'aquest dimecres després de xocar un tren AVE contra un Iryo a la línia Madrid-Sevilla.

"El meu reconeixement i agraïment a tots els equips d'emergències que estan treballant sense descans", ha afegit.

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