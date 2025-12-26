Albiol diu que es va oferir alternativa a uns 60 desallotjats però "no els ha agradat"

Lorena Sopêna - Europa Press
MADRID 26 des. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Baldalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha assegurat aquest divendres que diferents institucions de la ciutat han ofert una alternativa habitacional als 50 ó 60 desallotjats de l'Institut B9 que queden per reallotjar, però que aquests l'han rebutjada perquè "no els ha agradat".
Així ha respost en una entrevista de 'Cuatro' recollida per Europa Press sobre la denúncia a Fiscalia per presumpte delicte d'odi que va presentar dimecres els Comuns pel desallotjament sense aquesta alternativa, i també per les seves actuacions i declaracions posteriors, segons al·leguen els Comuns.
Sobre això, Albiol ha dit que des de diferents entitats de la ciutat han ofert ja un refugi, com reclamen des de l'oposició, però que són els desallotjats els qui no volen sortir de la seva situació de carrer "perquè diuen que l'alternativa no els agrada".
"En aquests moments d'aquestes persones queden unes 50 ó 60 en un espai. Vostès saben que entitats de la ciutat social els han ofert una alternativa, i no s'hi volen anar perquè diuen que l'alternativa no els agrada, perquè l'espai que els donen no els agrada. Aquesta és la realitat de les persones", ha dit.
Ha assegurat que els serveis socials de la Generalitat i de Badalona van decidir "de manera conjunta" que, de les 400 persones que habitaven l'edifici, 55 eren vulnerables. D'aquestes, Albiol ha confirmat que totes han estat ateses i "estan sota un sostre".
En aquest sentit, ha afirmat que els serveis socials van posar una carpa en el recinte intervingut, per atendre els qui ja se'ls feia un seguiment, a més de començar a fer gestions amb els qui ho van demanar allà.
Sobre haver dut a terme el desallotjament en dates nadalenques, ha afirmat que des dels jutjats li van donar quinze dies per complir amb la interlocutòria.