Albiol assegura que els ajuntaments no poden fer front a una immigració "fora de control"

BARCELONA 20 des. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha assegurat aquest dissabte que els ajuntaments no poden fer front a una immigració en situació irregular, i ha afegit que l'entrada de persones a Espanya està "fora de control".
Ho ha dit en una entrevista de 3CatInfo recollida per Europa Press després del desallotjament judicial el dimecres de l'antic institut B9, on vivien unes 400 persones, i Albiol ha criticat que es deixi entrar a migrants a Espanya però que després se'ls deixi "tirats".
"No hi ha solució mentre no controlis l'entrada de la immigració irregular, no pots acollir absolutament a tothom", i ha dit textualment que, en estar en una situació administrativa irregular, els desallotjats viuen de recollir ferralla o de cometre delictes.
Preguntat pels experts de Nacions Units que van criticar el desallotjament, Albiol ha assegurat que no s'han posat en contacte amb el consistori: "No perdo ni un minut amb aquesta gent", ha afegit l'alcalde.
A més, ha xifrat en 670.000 euros al mes el cost de pagar la pensió i el menjar als migrants que vivien en el B9, la qual cosa assegura que l'Ajuntament no pot assumir.