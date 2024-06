Alberto San Juan debuta en el Festival Grec de Barcelona: "El mascle crida per terror"

Interpretarà 'Macho grita' al Teatre Condal



BARCELONA, 26 juny (EUROPA PRESS) -

L'actor madrileny Alberto San Juan debutarà en el Festival Grec amb l'obra 'Macho grita', que protagonitzarà des d'aquest dijous fins al 7 de juliol al Teatre Condal de Barcelona, i ha assegurat: "El mascle crida per terror".

San Juan ha presentat l'obra, emmarcada dins la programació del Grec Ciutat, aquest dimecres en una roda de premsa, al costat del director artístic del Teatre Condal, Daniel Anglès, i el director del Festival Grec, Cesc Casadesús.

'Macho grita' és una comèdia musical escrita i dirigida per Alberto San Juan, qui ha explicat que el títol "es refereix al mascle com una manera d'habitar el món que consisteix en la voluntat de domini i en l'activitat depredadora".

Parteix del mite del Don Juan per, des d'un acostament personal, indagar en la relació entre el present i el cicle que inaugura l'any 1492, amb qüestions com la Reconquesta, el descobriment d'Amèrica o l'expulsió dels jueus i els moriscos.

MASCLISME I CAPITALISME

Amb el subtítol 'Crónica de mi propia ignorancia sobre la historia de España', San Juan fa una reflexió sobre a parer seu "dues catàstrofes evidents": el 1492, amb l'inici d'un projecte nacional catòlic que prescindeix de dues parts fonamentals del món hispànic, la jueva i la musulmana, i el cop militar del 1936 seguit per la dictadura franquista.

En l'obra, San Juan reflexiona sobre com es construeix el concepte del 'mascle', que vincula al capitalisme, i ha assegurat que aquesta actitud "ha mort" perquè els recursos de la terra i la vida no seran mai suficients per satisfer-ne la voracitat i activitat depredadora.

Ha afegit que "el període zombi està ensenyant la seva pitjor cara, i avui hi ha molt mascle cridant", i ha assenyalat la necessitat de deixar enrere un món basat en la voluntat de domini i construir-ne un de lliure, fonamentat en les cures conjuntes i la recerca de l'alegria.

"Soc masclista i capitalista, a desgrat meu", ha dit San Juan, qui ha explicat el conflicte interior en prendre consciència de les conductes masclistes que un té i ha assegurat que mira de situar-se en una posició 'no mascle' i compartir les reflexions que li sorgeixen sobre aquest tema a l'hora de documentar-se.