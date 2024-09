Albert Serra guanya el Feroz Zinemaldia per 'Tardes de soledad' i La Dani presentarà els Feroz a Pontevedra

SANT SEBASTIÀ, 28 set. (EUROPA PRESS) -

L'actor La Dani presentarà la gala dels Premis Feroz el 25 de gener a Pontevedra, tal com s'ha anunciat aquest dissabte en una roda de premsa en el Festival de Sant Sebastià, on també s'ha lliurat a Albert Serra el Premi Feroz Zinemaldia 2024 per 'Tardes de soledad'.

El cineasta ha agraït a l'Associació d'Informadors Cinematogràfics d'Espanya (AICE) el guardó i ha assenyalat que és el més "coherent" perquè la seva carrera ha sigut possible gràcies als crítics. "Sense els crítics no existiria perquè el públic al principi no anava a veure les meves pel·lícules, però la gent que es prenia seriosament el cinema d'autor sí que va veure valors en el que feia", ha indicat.

Per la seva banda, La Dani ha afirmat que l'organització dels Premis Feroz s'ha tornat "boja" en atorgar-li l'oportunitat de dirigir la gala i ha reconegut que es tracta d'un honor i orgull. "Us agraeixo que estigueu així de xalats", ha afegit.

Finalment, la presidenta d'AICE, María Guerra, ha comentat que pretenen que els premis no només siguin una catifa vermella, sinó que "els cineastes vagin a la ciutat i estiguin a prop de la ciutadania". Durant el mes d'octubre, s'organitzaran col·loquis amb guanyadors i nominats als premis Arrebato, com Eduardo Casanova, Paula Ortiz o Lois Patiño, entre d'altres.