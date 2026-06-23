Albert Pla publicarà al novembre 'No quiero hablar de mí, pero yo'

BARCELONA 23 juny (EUROPA PRESS) -
El cantant Albert Pla ha anunciat aquest dimarts el títol del seu nou disc, 'No quiero hablar de mí, pero yo', que veurà la llum al novembre, i també ha donat a conèixer les dates de la seva gira per Espanya el 2027.
El 'tour' del català el portarà per Palma (22 de gener), València (29 de gener), Bilbao (5 de febrer), Gijón (12 de febrer), Granada (27 de febrer), Múrcia (13 de març) i Alacant (17 d'abril), informa la promotora Last Tour en un comunicat d'aquest dimarts.
Del nou àlbum, Pla ja ha avançat els singles 'Todo me va bien', juntament amb Kase.O, 'Perdónenme', amb Sebastián Teysera, i més recentment, 'El Mortadela'.