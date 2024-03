Albert Pla, primera confirmació del Festival (A)phònica de Banyoles (Girona)

GIRONA, 26 març (EUROPA PRESS) -

El Festival de la Veu (A)phònica de Banyoles (Girona), que se celebrarà del 28 al 30 de juny, ha anunciat com a primer cap de cartell Albert Pla & The Surprise Band per oferir l'espectacle 'Rumbagenarios'.

L'actuació d'Albert Pla tindrà lloc el 28 de juny i les entrades per al festival es posaran a la venda dimecres, ha informat el certamen aquest dimarts en un comunicat.

Albert Pla tornarà d'aquesta manera al festival, en el qual va tocar el 2021 amb el concert en solitari ''¿Os acordáis?' i el 2007, amb l'espectacle 'Vida y milagros'.