Alanis Morissette i Thirty Seconds to Mars, primeres confirmacions del Cruïlla

BARCELONA 21 oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival Cruïlla de Barcelona, que se celebrarà del 9 al 12 de juliol al Parc del Fòrum, ha anunciat aquest dilluns la cantant canadenca Alanis Morissette i la banda de rock alternatiu Thirty Seconds to Mars, liderada per Jared Leto, com les primeres confirmacions de l'edició 2025 en la qual complirà el seu 15è aniversari.

La canadenca Alanis Morisette, guanyadora de set Grammys, actuarà el dissabte 12 de juliol dins la gira 'Triple Moon Tour', que la portarà pel Regne Unit, Sud-amèrica i Europa, ha informat el Cruïlla en un comunicat.

Thirty Seconds to Mars, la banda dels germans Leto, presentarà el divendres 11 de juliol en el Festival Cruïlla el seu sisè disc, 'It's the end of the world but it's a beautiful day'.