Alan Parsons actuarà el 28 de juny al Poble Espanyol de Barcelona

BARCELONA 23 des. (EUROPA PRESS) -

Alan Parsons actuarà el 28 de juny del 2025 al Poble Espanyol de Barcelona dins del festival Ànima Occident Barcelona, informa l'organització aquest dilluns en un comunicat.

Al concert, que ja té les entrades a la venda, recorrerà els seus "grans clàssics" junt amb peces del seu últim disc, 'From the New World', en el qual explora noves direccions musicals.

El músic britànic se suma al cartell del festival, que compta amb altres artistes confirmats com Wilco, Guitarricadelafuente, Residente, The Corrs i Los Tigres del Norte.